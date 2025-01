Isaksen Lazio, entra e suona la scossa: «Ha avuto questi meriti quando è entrato in campo»: i voti dei giornali per lui

Isaksen Lazio, il danese entra e suona la scossa alla Lazio: le pagelle del giocatore dopo il match disputato contro il Braga

I quotidiani sportivi oggi in edicola elogiano la gara di Gustav Isaksen contro il Braga, con il danese che è risultato essere tra i migliori in campo in casa Lazio anche con appena mezz’ora passata sul terreno di gioco.

Ampiamente promosso l’esterno con un 6.5 in pagella, con il Corriere dello Sport che commenta così la sua prova: «Entra benissimo. Al primo pallone della sua partita crea l’azione più pericolosa della Lazio con un destro deviato in angolo. Poi da angolo serve un buon assist per Noslin».