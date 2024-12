Isaksen Lazio, Baroni conferma la fiducia: «Sono sicuro gli manchi solo una cosa»

Isaksen può dare di più alla Lazio, mister Marco Baroni ha parlato anche del danese nella conferenza stampa pre Napoli

Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-Napoli ha speso un pensiero per Gustav Isaksen. Il danese deve essere più decisivo in Serie A e non solo.

BARONI SU ISAKSEN – «A Parma buona partita, ma aveva una palla da mettere dentro. Ha qualità e sono convinto che possa fare quel clic per essere dal punto di vista realizzativo uno che fa la differenza. Lo sappiamo e lo sa anche lui, ci lavoriamo. Però per adesso il ragazzo sta facendo un percorso più che positivo».