Connect with us

Hanno Detto

Isaksen nel pre partita: «Grande traguardo la Coppa Italia! Adesso testa al campionato. Contro l’Atalanta…»

Published

10 minuti ago

on

By

Image Photo934499 e1770749113752
Db Torino 08/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Gustav Isaksen

Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 25a giornata contro l’Atalanta di Palladino

Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 25a giornata di Serie A 2025-2026 contro l’Atalanta di Palladino. Le sue parole rilasciato per DAZN:

FIDUCIA E CLASSIFICA – «Sì, abbiamo avuto una grande settimana e specialmente per noi era fondamentale accede alla semifinale di Coppa Italia, ma adesso stiamo pensando solo al campionato perché abbiamo ancora la possibilità di mettere a posto questa stagione e oggi possiamo iniziare con tre punti».

PRESSIONE E AVVERSARIO – «No, è una bella pressione perché sono queste partite che vogliamo avere, quindi è fondamentale oggi lo sappiamo e quindi c’è solo un obiettivo ed è vincere questa gara nonostante giochiamo contro Atalanta, che sappiamo essere una squadra fortissima e ha fatto anche bene nell’ultimo periodo, quindi vediamo dopo la partita ma sono sicuro che diamo tutto oggi».

GOL E DETERMINAZIONE – «Ovviamente voglio fare tutti i gol, non solo questi belli, quindi forse iniziamo oggi con un brutto gol, sarà bellissimo».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Dele-Bashiru e i convocati

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×