Isaksen nel pre partita: «Grande traguardo la Coppa Italia! Adesso testa al campionato. Contro l’Atalanta…»

Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 25a giornata contro l’Atalanta di Palladino

Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 25a giornata di Serie A 2025-2026 contro l’Atalanta di Palladino. Le sue parole rilasciato per DAZN:

FIDUCIA E CLASSIFICA – «Sì, abbiamo avuto una grande settimana e specialmente per noi era fondamentale accede alla semifinale di Coppa Italia, ma adesso stiamo pensando solo al campionato perché abbiamo ancora la possibilità di mettere a posto questa stagione e oggi possiamo iniziare con tre punti».

PRESSIONE E AVVERSARIO – «No, è una bella pressione perché sono queste partite che vogliamo avere, quindi è fondamentale oggi lo sappiamo e quindi c’è solo un obiettivo ed è vincere questa gara nonostante giochiamo contro Atalanta, che sappiamo essere una squadra fortissima e ha fatto anche bene nell’ultimo periodo, quindi vediamo dopo la partita ma sono sicuro che diamo tutto oggi».

GOL E DETERMINAZIONE – «Ovviamente voglio fare tutti i gol, non solo questi belli, quindi forse iniziamo oggi con un brutto gol, sarà bellissimo».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Dele-Bashiru e i convocati

