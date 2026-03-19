Isaksen tra la ritrovata fiducia e la futura cessione: il piano del duo Lotito-Fabiani

Gustav Isaksen è reduce da una serie di prestazioni positive che lo stanno proiettando verso il Mondiale. Claudio Lotito non esclude la cessione in estate

La Lazio si aggrappa ancora una volta a Gustav Isaksen, esterno offensivo danese che in questa stagione ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nello scacchiere biancoceleste. In un reparto offensivo che ha vissuto alti e bassi, l’ex talento del Midtjylland è oggi l’unica ala davvero certa di un posto fisso sulla corsia destra.

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Non è un caso che il suo nome torni al centro dell’attenzione in vista di una sfida delicata come quella contro il Bologna. Isaksen, infatti, ha già lasciato il segno contro i rossoblù nella gara d’andata, confermando una tendenza che lo sta trasformando in un autentico specialista delle partite importanti. I suoi colpi contro le big hanno acceso più volte la stagione dei capitolini e ora il danese vuole concedersi un nuovo acuto per trascinare la squadra nel finale di campionato.

Isaksen, i numeri del finale di stagione possono cambiare le gerarchie

Il possibile bis contro il Bologna non avrebbe soltanto un peso in classifica, ma anche un significato personale tutt’altro che marginale. Con un’altra rete, Isaksen staccherebbe Mattia Zaccagni, issandosi in vetta agli attuali marcatori stagionali della Lazio. Al momento, infatti, il danese è fermo a quota quattro gol, un bottino che certifica la sua crescita e che alimenta le sue ambizioni in questo rush conclusivo.

Isaksen Lazio, Lotito e Fabiani lo blindano aspettando la vetrina mondiale

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Angelo Fabiani e Claudio Lotito non hanno preso in considerazione le offerte arrivate a gennaio per Isaksen, rinviando ogni valutazione ai prossimi mesi. Una scelta che sembra avere una logica precisa: aspettare il mondiale con la Danimarca e capire se il giocatore potrà compiere il definitivo salto di qualità anche sul palcoscenico internazionale.

Per la Lazio, il danese rappresenta oggi una risorsa tecnica di primo piano, ma anche un possibile patrimonio economico. Se dovesse confermarsi ad alti livelli, Isaksen potrebbe infatti trasformarsi in un vero e proprio tesoro per il club biancoceleste. Prima di parlare di mercato, però, c’è un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato. E contro il Bologna, ancora una volta, gli occhi saranno puntati su di lui.