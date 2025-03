Isaksen, ct Danimarca: «Ha fatto un lavoro eccellente»

Il ct della Danimarca ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove si è soffermato anche sulla crescita di Isaksen

Il ct della Danimarca, Riemer, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV2 Sport, in cui ha parlato anche della crescita del talento della Lazio, Isaksen.

LE PAROLE – Ha qualcosa che credo la nazionale danese richieda a gran voce. Ha qualcosa nell’uno contro uno, qualcosa di impegnativo e qualcosa di sfacciato nel suo gioco. Sono molto contento di avere a disposizione un giocatore del genere. Ha fatto un lavoro eccellente. Non solo in termini di gol e assist, ma anche per la sua capacità di fare la differenza nelle partite della Lazio, anche senza palla. Ha dimostrato di essere un uomo molto importante per loro. Ora è in Nazionale, dove credo abbia dimostrato, soprattutto contro la Spagna, di avere le qualità per farlo. Spero che si possa fare affidamento su questo