Isaksen a LSC: «Il rigore? Per me era netto e anzi sono stupito che non lo ha assegnato, vi spiego cosa è accaduto nel fallo»

Isaksen, il danese mastica amaro per il pari e in particolare il rigore concesso dal direttore di gara e lo commenta a LSC

Ai microfoni di LSC ha parlato Isaksen, il quale al termine di Lazio Ludogorets commenta rammaricato il pari che rallenta la classifica in Europa League, analizzando anche il rigore che lo ha visto protagonista

PAROLE – Il rigore? Ho sentito un contatto prima allo stomaco e poi sui piedi. Per me era rigore, quando l’arbitro è andato a vederla ho pensato lo fischiasse, sono sorpreso. Mi ha detto che era un contatto troppo leggero, ma non lo so. È la prima volta che vedo un arbitro che va a rivedere il rigore e poi non lo fischia, ma è andata così. Abbiamo alzato il livello nel secondo tempo, erano vicini i tre punti ma non è stato facile. Adesso dobbiamo prendere le cose positive per la prossima gara contro il Parma