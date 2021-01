Inzaghi in conferenza: «Vinta col furore agonistico, come col Borussia. Dedicata ai nostri tifosi»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dalla pancia dello stadio Olimpico. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Lazio dopo la vittoria per 3-0 nel derby della Capitale

«Siamo gli unici imbattuti in Europa, agli ottavi di Champions dopo 20 anni, abbiamo avuto infortuni e tredici/quattordici giocatori colpiti dal Covid, è stato un mese e mezzo atipico, stiamo recuperando piano piano, dobbiamo godercela, siamo stati sempre lucidi, i ragazzi hanno meritato questa vittoria con 96 minuti di grandissima concentrazione. Esattamente come Lazio-Borussia? Sì, abbiamo approcciato con furore agonistico e rabbia, ci tenevamo molto, sono contento per i giocatori, per la società e soprattutto per i tifosi, anche oggi non ci hanno fatti sentire soli e anzi sono venuti a Formello ad aspettarci, è stato di ottimo auspicio».