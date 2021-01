Inzaghi e la Lazio studiano Fonseca, domani ore 14.30 lunga seduta video

Inzaghi studia Fonseca, domani ore 14.30 lunga seduta video

Un derby di andata alla seconda giornata della scorsa stagione che segnò il primo confronto tra i due tecnici, una stracittadina di ritorno preparata perfettamente da Paulo Fonseca la cui Roma brillò nel ventunesimo turno. Simone Inzaghi teme la rivale di venerdì e domani ha previsto per le ore 14.30 nel centro sportivo di Formello una lunga e intensa presentazione in video dei giallorossi, farà vedere alla rosa intera le immagini delle gare di quest’anno della terza in classifica. In preparazione diverse nuove mosse tattiche per cercare di sfruttare la difesa alta della Roma e cercare di uscire senza eccessive difficoltà dal pressing iper-offensivo dei giallorossi. Dopo la sessione video partirà l’allenamento della vigilia del derby di venerdì.