Inzaghi deve fare i conti anche con le possibili squalifiche: sono infatti 4 i diffidati per la gara di domani contro i sardi

Simone Inzaghi ha una preoccupazione in più in vista della gara di domani contro il Cagliari. Sono infatti quattro i giocatori diffidati e quindi a rischio squalifica per il big match della prossima giornata contro l’Inter.

Tra i diffidati biancocelesti figurano infatti Felipe Caicedo, ancora in dubbio per la gara di domani (il dubbio verrà sciolto nelle ultimisse ore), Escalante, Fares e Hoedt.