Simone Inzaghi sabato effettuerà il tampone che deciderà se sarà o meno in panchina contro il Benevento. E Gaia torna a casa

Torna il sorriso in casa Inzaghi. Dopo aver passato alcuni giorni ricoverata allo Spallanzani di Roma, la moglie del tecnico Gaia Lucariello è tornata a casa. Lady Inzaghi era stata portata in ospedale per una sospetta polmonite, che i medici hanno escluso. Ora sta meglio e proseguirà le cure da casa, come spiega il Corriere dello Sport.

Simone invece, sabato effettuerà il tampone che potrebbe permettergli di tornare in panchina per il match contro il Benevento, nel quale si troverebbe di fronte suo fratello Filippo.