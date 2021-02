Correa: «Andiamo avanti a testa alta, contro queste squadre ogni errore lo paghi»

Joaquin Correa ha parlato a Lazio Style Radio dopo la sonora sconfitta contro il Bayern Monaco. Le sue parole

MATCH – «La prestazione non è stata migliore, abbiamo lasciato tutto. Qualche errore che ci può stare ma con loro lo paghi che normalmente in Serie A non paghi. Dobbiamo rialzarci subito e continuare a testa alta, consapevoli che manca ancora tanto in campionato. Al ritorno dobbiamo lasciare tutto per la maglia, sempre a testa alta».

CHAMPIONS – «Io sono venuto qua per giocare la Champions, ci puntiamo ogni anno. È capitato di giocare dopo 20 anni di giocare un ottavo di finale, è capitato contro il Bayern che oggi non è andata benissimo. Continuiamo con la testa alta».

BOLOGNA E CAMPIONATO – «Venivamo da grandi partite, da risultati buoni poi possono capitare queste serate con questa squadra. Sicuramente volevamo fare in un altro modo, dobbiamo pensare alla partita del campionato. Non molliamo, abbiamo tanta voglia»