E’ terminata da poco la sfida di San Siro tra Inter e Udinese, con i nerazzurri che hanno battuto i friulani per 2-1

Quella di oggi è stata una giornata importante per le sorti della lotta Scudetto, con l’Inter di Simone Inzaghi che ha allungato di altri 3 punti sull’Atalanta battendo l’Udinese per 2-1, tagliandola, molto probabilmente, fuori dai giochi.

Gara che è stata messa in cassaforte nella prima frazione del match, con i nerazzurri che sono andati al riposo sul risultato di 2-0. A sbloccare la gara è stata la rete di Marko Arnautovic, servito da un perfetto assist di Dimarco, con quest’ultimo che manderà in porta anche Frattesi in occasione della rete del raddoppio. Nella ripresa i friulani provano a rientrare in partita con la rete di Solet al minuto 72, ma non basterà all’Udinese. per portare a casa almeno un punto con il match che termina dunque 2-1.