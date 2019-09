Inter, Lukaku conosce l’italiano grazie a Jordan e la Lazio

Domani sera in occasione di Inter-Lazio i due fratelli Lukaku potrebbero riabbracciarsi

C’è tanto entusiasmo in casa Inter dopo queste prime giornate. Il club nerazzurro e i suoi tifosi si stanno godendo soprattutto Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sta facendo rimpiange il suo esoso investimento, ha già messo a segno 3 gol in 4 partite. Come riporta Il Corriere dello Sport, Lukaku conosce anche un po’ di italiano, oltre a parlare già cinque lingue. Il belga lo ha imparato guardando la nostra tv durante le partite della Lazio dove era impegnato il fratello minore Jordan. Entrambi sperano di riabbracciarsi domani sera a San Siro, molto però dipenderà da Inzaghi che deve ancora decidere se convocare o meno Lukaku dopo tanti mesi di stop.