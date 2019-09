Inter-Lazio, rifinitura a Milano: tre big rischiano la panchina!

Rifinitura a Milano, in vista dell’Inter. Inzaghi cambia faccia alla Lazio: fuori Leiva, Immobile e Lulic

Inzaghi stravolge la Lazio. O almeno dovrebbe. A Milano, questa mattina, la squadra ha svolto la rifinitura in vista del fischio di inizio delle 21: sul campo, prove tattiche anti Inter.

Importanti novità nell’undici titolare che questa sera scenderà in campo: il mister ha provato Parolo, Jony e Caicedo. A rimanere fuori, quindi, gli altri tre big: Leiva, Immobile e Lulic.

Il mister mescola le carte ancora una volta per trovare la formula migliore ed espugnare San Siro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo.

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Marusic, Lukaku, Lulic, Cataldi, Leiva, Berisha, Adekanye, Immobile.

All.: Simone Inzaghi.