Lazio, eternamente grazie Giorgio Vaccaro: oggi il 36° anniversario della sua morte

Lazio, oggi sono 36 anni dalla scomparsa di Giorgio Vaccaro: la società biancoceleste ha ricordato un simbolo della Lazialità

Un simbolo per Lazio che ancora oggi non può essere dimenticato. Ricorre oggi il 36° anniversario dalla scomparsa di Giorgio Vaccaro, la società biancoceleste ha voluto ricordarlo così: «Socio della S. S. Lazio dal 1922, presidente della F.I.G.C. e fautore dei Campionati del Mondo in Italia del 1934, nella sua lunga vita all’interno della Polisportiva, Vaccaro, nato il 12 ottobre 1892, ha ricoperto anche l’incarico di Presidente della sezione Calcio. Co-fondatore della Sezione Rugby della Lazio, ha scritto una pagina fondamentale della nostra storia ultracentenaria. Fu lui ad opporsi, nella primavera del 1927, alla fusione della Lazio, già Ente Morale dal 1921, con altre tre società romane. Si è spento a Roma il 25 settembre 1983».