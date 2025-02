Inter Lazio, Baroni pensa a Pedro come falso nove: Noslin andrà in panchina

Condividi via email

Inter Lazio, il tecnico biancoceleste cambia l’attacco in vista della Coppa Italia. Noslin farà spazio a Pedro

Tijjani Noslin non ha convinto né contro il Napoli e né contro il Venezia, tanto che Baroni sta pensando di cambiare l’attacco. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico della Lazio sta pensando di schierare Pedro come falso nove contro l’Inter.

Alle spalle del fuoriclasse spagnolo ci sarà ancora una volta Dia, il quale deve caricarsi sulle spalle il resto della squadra con la sua qualità. Noslin, invece, andrà in panchina.