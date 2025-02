Inter Lazio, J. Martinez: «Coppa Italia? Sono focalizzato su questa gara da settimane, ecco perché»

Inter Lazio, il portiere Josep Martinez ha parlato così della sfida di Coppa Italia contro i biancocelesti in programma martedì

Josep Martinez, portiere che sostituirà Sommer tra i pali dell’Inter, ha parlato così del match di Coppa Italia contro la Lazio dopo la vittoria contro il Genoa:

PAROLE – «Sono tanti mesi che mi sto allenando qui in vista di questo momento, sto imparando tanto. Il ruolo del portiere è sempre così, entri quando c’è un problema e devi essere sempre pronto. È quello che ho cercato di fare in questi mesi, sapevo comunque che avrei avuto un’opportunità in Coppa e quindi ero già concentrato. L’esordio è arrivato nella settimana giusta. Quando non giochi non è semplice ma devi sempre farti trovare pronto, ma come detto era da settimane che ero focalizzato su questa gara di Coppa Italia».