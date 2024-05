Inter Lazio, ballottaggio Mandas/Provedel: la decisione di Tudor in vista del prossimo match di campionato

Domenica 19 maggio alle ore 18:00 la Lazio affronterà l’Inter a San Siro e Tudor deve decidere chi schierare in porta. Provedel, dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per due mesi, si è accomodato in panchina contro Monza ed Empoli. Al suo posto Mandas è stato protagonista di grandi prestazioni.

Dunque, secondo Il Corriere dello Sport, non c’è da stupirsi se Provedel dovesse sedersi nuovamente in panchina nella trentasettesima giornata.