Inter Lazio, la decisione di Inzaghi su Frattesi: titolare o parte dalla panchina? Le ultime

Inter Lazio, Simone Inzaghi scioglie le riserve su Davide Frattesi: sarà nell’undici titolare o partirà dalla panchina? Le ultime

Simone Inzaghi ha preso la sua decisione definitiva sull’undici da mandare in campo stasera a San Siro per Inter Lazio, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro su X, Davide Frattesi ha dato le giuste garanzie fisiche e ha vinto il ballottaggio con Mkhitaryan per partire dal 1′.

Inter, così stasera contro la Lazio. Frattesi ha dato garanzie fisiche e giocherà al posto di Mkhitaryan, provato ieri in rifinitura. 3-5-2 – Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 25, 2025

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic