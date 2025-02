Inter Lazio, Frattesi in dubbio per la Coppa Italia: Inzaghi ha spiegato il motivo

Inter Lazio, il centrocampista Davide Frattesi potrebbe non essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia. Ecco le parole di mister Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Inter-Genoa, Simone Inzaghi ha parlato così delle condizioni di Davide Frattesi in vista della Lazio:

SODDISFATTO DELLA ROSA? SU ACERBI E SU FRATTESI – «Frattesi probabilmente sarebbe stato il primo cambio perché era una di quelle classiche partite dove ci avrebbe aiutato, aveva qualche problema, non riusciva già ieri. Stasera si è scaldato ma poi si è seduto perché non poteva darci il suo apporto. Acerbi è rientrato molto bene, lo abbiamo aspettato. In questo momento nel reparto difensivo non abbiamo problemi, adesso i problemi si sono spostati in quello offensivo sperando che Frattesi lo si possa recuperare già per martedì».

