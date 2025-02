Inter Lazio, Inzaghi pesca dalla primavera per la panchina: ecco i nomi

Condividi via email

Inter Lazio, Inzaghi sceglie il turnover questa sera in Coppa Italia in vista della sfida contro il Napoli: tanta primavera in panchina per i nerazzurri

Simone Inzaghi prepara la sfida di Coppa Italia Inter Lazio e, in vista anche della sfida contro il Napoli, scontro decisivo per la lotta scudetto, ha deciso di affidarsi ad un ampio turnover, anche per quanto riguardo la panchina.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha deciso di chiamare ben cinque calciatori dalla Primavera. Si tratta di Luka Topalovic, Christos Alexiou, Thomas Berenbruch, Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri. Di questi solo De Pieri ha già fatto il suo debutto in prima squadra, pochi minuti nel finale della partita contro il Monaco in Champions League.