Inter Lazio, le scelte di Inzaghi: turno di riposo per quel calciatore? Le ultime

Inter Lazio, l’allenatore nerazzurro sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di Coppa Italia di domani sera

Mancano poco più di 24 ore alla sfida di Coppa Italia Lazio Inter, con le due squadre che si giocheranno l’accesso alle semifinali della competizione. L’ex allenatore biancoceleste, sta risolvendo gli ultimi dubbi legati alla formazione da mandare in campo, dove potremmo assistere a diverse sorprese.

Con Thuram ancora out, le scelte di Simone Inzaghi per l’attacco ricadranno soltanto su due tra Taremi, Correa e Lautaro, con quest’ultimo che al momento sembra essere destinato alla panchina. Come analizzato da Tuttosport infatti, l’argentino dovrebbe lasciare il posto ai primi due, con la possibilità di vederlo in campo soltanto in corso d’opera. Un’altra sorpresa potrebbe arrivare sulla corsia sinistra, con Zalewski in vantaggio su Dimarco.