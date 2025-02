Inter-Lazio, Arnautovic: «Prima della partita ci siamo detti una cosa...»

L’attaccante dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara di Coppa Italia vinta contro la Lazio per 2-0

E’ terminata da poco la sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio con la vittoria dei nerazzurri. Ad analizzare quanto accaduto sul terreno di gioco è stato Marko Arnautovic, che ha parlato ai microfoni di Mediaset.

QUANTO SONO CONTENTO? – «Tanto, quanto vale per l’Inter vale anche per me. L’importante è che abbiamo vinto, prima della partita ci siamo detti che volevamo vincere e andare in semifinale. Siamo molto contenti».

CON CHE TESTA ANDIAMO AL MARADONA – «Andiamo a Napoli per vincere, siamo l’Inter e ovunque andiamo ci andiamo sempre per vincere. Sappiamo che il Napoli è da rispettare, una squadra forte e in salute, ma andiamo lì per vincere».