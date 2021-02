Inter, Conte pensa alla Lazio e mette da parte le polemiche. Out Vidal

Grande risalto per la conferenza stampa di Antonio Conte, che chiede scusa per il dito medio e volta pagina. Contro la Lazio out Vidal

La Repubblica nell’edizione odierna dà risalto alle parole di Antonio Conte in conferenza. Il tecnico sembrerebbe chiedere scusa più ai bambini che seguono il calcio che alla dirigenza della Juventus. «Dobbiamo essere un modello, un applauso sarebbe stato meglio».

Contro la Lazio l’Inter pensa alla vetta, lì a un passo dopo la sconfitta del Milan. Per Handanovic sarà la partita numero 500 con l’Inter, dall’altra parte Simone Inzaghi cerca la 100ª vittoria da allenatore e vola basso: «Il nostro Scudetto è la Champions». Out Vidal per i nerazzurri, in dubbio Radu per i biancocelesti.