Calciomercato Lazio, Lorenzo Insigne dice addio a Raiola

Il capitano del Napoli ha deciso di separarsi da Raiola: questa mossa lo potrebbe avvicinare ancor di più alla Lazio?

Un cambiamento inaspettato che potrebbe cambiare le carte in tavola del mercato estivo: Lorenzo Insigne non è più legato a Mino Raiola.

Il capitano del Napoli ha deciso di separarsi dal procuratore più estroverso, come riporta La Gazzetta dello Sport, e ciò potrebbe avvicinarlo alla Lazio. Ultimamente l’attaccante era stato avvicinato ai biancocelesti in quanto richiesto da Inzaghi. Molto probabilmente il napoletano sceglierà la scuderia di Pisacane o di Pastorello. Quest’ultimo supervisiona Patric, Bastos ed Acerbi e ciò potrebbe favorire una possibile trattativa con Lotito. Non è da escludere però un rinnovo con la sua attuale squadra. Vedremo se i capitolini piazzeranno il colpo in ottica Champions.