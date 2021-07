Uefa, omaggio social a Immobile: «Una parola per descriverlo» – FOTO

Sono passati 5 anni dall’arrivo di Ciro Immobile alla Lazio. Un quinquennio arricchito da 219 presenze, 150 gol e una Scarpa d’Oro. In attesa che rientri dalle vacanze post Europeo, dopo l’omaggio social di qualche giorno fa della società, arriva anche quello della Uefa sul proprio account twitter, con un invito ai tifosi: «Descrivi in una parola questa firma del 2016..». La risposta è univoca: ‘King’.

🔵🦅 One word to describe this 2016 signing… #FlashbackFriday | #UEL pic.twitter.com/GM0NrPB0SR

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 30, 2021