Insigne-Lazio, quanto guadagnerà il nuovo attaccante biancoceleste. Spuntano fuori alcuni dati - Lazio News 24

Insigne-Lazio, quanto guadagnerà il nuovo attaccante biancoceleste. Spuntano fuori alcuni dati
Accordo già definito, ma Sarri chiede prima rinforzi negli altri reparti: l’operazione Insigne-Lazio è solo una questione di tempo
Il binomio Insigne-Lazio continua a tenere banco nel panorama del calciomercato italiano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, per vedere Lorenzo Insigne vestire la maglia biancoceleste manca ormai soltanto la chiamata finale che sancirebbe l’ufficialità dell’operazione. L’intesa tra le parti, infatti, sarebbe già stata raggiunta da tempo, segno di una volontà comune di riportare l’esterno offensivo in Serie A dopo l’esperienza all’estero.
Nonostante l’accordo di massima, il ritorno di Insigne non rappresenta al momento la priorità assoluta per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, che conosce molto bene il giocatore dai tempi di Napoli, avrebbe chiesto alla società di intervenire prima su altri reparti considerati più urgenti per l’equilibrio della squadra. Solo dopo aver sistemato le zone nevralgiche del campo, Sarri sarebbe pronto a riabbracciare quello che per anni è stato uno dei simboli del suo calcio.
La pista Insigne-Lazio, dunque, non appare in discussione, ma semplicemente rimandata. Una questione di tempo più che di volontà, con la sensazione che l’affare possa sbloccarsi da un momento all’altro. A rafforzare questa tesi ci ha pensato La Gazzetta dello Sport, che ha svelato i dettagli economici dell’operazione.
Secondo la rosea, l’accordo prevederebbe un contratto annuale da 1,4 milioni di euro fino al termine della stagione, con un’opzione di rinnovo per l’anno successivo a cifre più alte, pari a 2,4 milioni. Un investimento considerato sostenibile e strategico, soprattutto per accontentare Sarri, che vedrebbe nell’operazione Insigne-Lazio un vero e proprio “atto dovuto” da parte del club.
Se confermata, la trattativa potrebbe rappresentare uno dei colpi più suggestivi del mercato biancoceleste, capace di unire qualità tecnica, esperienza e un forte legame con l’allenatore.
