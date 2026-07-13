Ha ufficialmente inizio il primo ritiro sotto la guida di Gattuso: doppia seduta a Formello e staff al completo

Gattuso ha finalmente avuto modo di iniziare il ritiro estivo con la sua nuova Lazio! Tutti gli aggiornamenti da Formello sui capitolini

È ufficialmente iniziata la nuova stagione della Lazio targata Gennaro Gattuso. I biancocelesti si sono ritrovati presso il Training Center S.S. Lazio per il primo giorno di ritiro, aprendo la preparazione con una doppia sessione di allenamento.

La squadra ha così cominciato il lavoro in vista dei prossimi impegni sotto la guida del nuovo tecnico e del suo staff. Queste prime giornate serviranno per valutare le condizioni atletiche dei calciatori, aumentare gradualmente i carichi e iniziare a trasmettere i principi tattici sui quali verrà costruita la sua nuova squadra.

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Per i capitolini doppia seduta nel primo giorno di lavoro

Il programma predisposto per la giornata inaugurale ha previsto due sessioni all’interno del centro sportivo di Formello. Una scelta che conferma la volontà di Gennaro Gattuso di entrare immediatamente nel vivo della preparazione, sfruttando ogni allenamento per conoscere meglio il gruppo a disposizione.

La prima fase del ritiro sarà dedicata soprattutto al lavoro atletico e alla costruzione della condizione fisica. Parallelamente, il tecnico inizierà a inserire le prime esercitazioni con il pallone, valutando caratteristiche, adattabilità e risposte dei singoli giocatori.

Gattuso coadiuvato dal vice Luigi Riccio

Accanto a Gennaro Gattuso ci sarà ancora una volta Luigi Riccio, suo storico vice allenatore. Il collaboratore rappresenta una figura di grande fiducia per il tecnico e avrà un ruolo importante nella gestione delle sedute e nella trasmissione delle indicazioni tattiche.

Completano l’area tecnica Marco Sangermani, nel ruolo di collaboratore, e Nicholas Cicchetti, incaricato dell’analisi delle partite e del lavoro attraverso i dati e i filmati.

Lo staff dei preparatori atletici

Particolarmente numeroso il gruppo dedicato alla preparazione fisica. Bruno Dominici, Dino Tenderini e Simone Fugalli lavoreranno sulla condizione atletica della rosa, programmando i carichi in base alle esigenze dei singoli calciatori.

A Franco Ferrini è stato invece affidato il ruolo di preparatore per il recupero degli infortunati. Il suo compito sarà seguire i giocatori impegnati in percorsi personalizzati, accompagnandoli gradualmente verso il reinserimento nel lavoro collettivo.

Perrone e Viotti seguiranno i portieri capitolini

Il lavoro degli estremi difensori sarà affidato a Roberto Perrone e Cristiano Viotti, entrambi inseriti nello staff come preparatori dei portieri. I due tecnici organizzeranno sedute specifiche dedicate a riflessi, posizionamento, uscite e impostazione dal basso.

Per Gattuso inizia così una fase fondamentale. Il nuovo allenatore potrà osservare quotidianamente i giocatori e cominciare a delineare le prime gerarchie, in attesa che anche il mercato completi l’organico.

Il primo giorno si è chiuso con una doppia seduta e lo staff al completo. La nuova Lazio ha iniziato a lavorare: Formello diventa il punto di partenza del progetto affidato a Gennaro Gattuso.