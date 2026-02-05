Infortunio Zaccagni, in programma dei nuovi controlli. Si accorciani i tempi di recupero?

Infortunio Zaccagni, l’attaccante e leader dello spogliatoio dei biancocelesti sarà sottoposto a dei test prossimamente: c’è una speranza per Sarri

La Lazio è in ansia per le condizioni di Mattia Zaccagni, il capitano biancoceleste sta affrontando una difficile lesione addominale. Dopo essere stato uno dei protagonisti indiscussi della squadra, il suo rientro sembra ancora lontano, ma la società resta ottimista.

Infortunio Zaccagni, nuovi test a breve

Mattia Zaccagni è diventato uno dei pilastri della Lazio e il suo ruolo nello spogliatoio è vitale, rappresentando un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra, sia per il carisma che per la sua classe sul campo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la situazione di Zaccagni resta in continua evoluzione. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori esami medici per stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero e capire se ci sono possibilità di rivederlo in campo a breve. Nonostante i timori iniziali, c’è ottimismo per un recupero completo, ma il rientro dipenderà dai risultati degli accertamenti.

Infortunio Zaccagni, la speranza della Lazio

La Lazio spera di poter riavere presto Zaccagni a disposizione, consapevole che la sua presenza in campo è fondamentale per le ambizioni stagionali. Il capitano biancoceleste non è solo una presenza imprescindibile sul piano tecnico, ma anche un elemento chiave per l’armonia e la forza del gruppo.

