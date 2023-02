Infortunio Zaccagni: l’esterno ha un obiettivo chiaro. Gli aggiornamenti

Mattia Zaccagni sta meglio dopo la sindrome influenzale dei giorni scorsi: l’esterno proverà ad andare in panchina con la Sampdoria

Come riferito da Il Messaggero, Mattia Zaccagni sta un pò meglio rispetto alla sindrome influenzale che lo aveva colpito prima della trasferta sul campo del Cluj.

L’esterno non è ancora al 100% ma proverà a recuperare almeno per la panchina in vista della sfida di lunedì tra Lazio e Sampdoria all’Olimpico