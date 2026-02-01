News
Infortunio Zaccagni, la stima sui tempi di recupero dell’attaccante della Lazio
Infortunio Zaccagni, il giocatore della Lazio starà ai box per un po’ di tempo dopo il problema muscolare riportato recentemente. Le ultime
Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Il giocatore biancoceleste ha riportato una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome, un problema che lo terrà lontano dai campi per almeno tre o quattro settimane.
Si tratta di un’assenza significativa per Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di uno dei suoi principali uomini offensivi in un periodo cruciale della stagione.
Infortunio Zaccagni, le sfide cruciali che salterà
L’assenza di Zaccagni avrà ripercussioni sulle prossime partite della Lazio. Sarri non potrà contare su di lui per la sfida contro la Juventus, in programma domenica prossima alle 20.45. Inoltre, Zaccagni salterà l’attesissima sfida contro il Bologna dell’11 febbraio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.
Sarri dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave
L’infortunio di Zaccagni rappresenta una delle numerose difficoltà che ha dovuto affrontare la Lazio in questa stagione, ma la squadra dovrà reagire e trovare soluzioni alternative. Maurizio Sarri dovrà valutare attentamente le opzioni in attacco, con il capitano biancoceleste che, purtroppo, non potrà contribuire a queste due sfide cruciali.
LEGGI ANCHE: Belahyane Verona, intesa raggiunta con la Lazio! I dettagli della formula
News
Pedro come simbolo della Lazio durante la protesta della tifoseria
Pedro, attaccante della Lazio, continua ad essere una delle note positive della squadra allenata da Maurizio Sarri. E’ il leader...
Infortunio Zaccagni, la stima sui tempi di recupero dell’attaccante della Lazio
Infortunio Zaccagni, il giocatore della Lazio starà ai box per un po’ di tempo dopo il problema muscolare riportato recentemente....
Maldini a disagio da falso 9, Sarri ora lo vede come vice di Zaccagni
Daniel Maldini non ha convinto da falso nove nella partita dell’Olimpico contro il Genoa. Maurizio Sarri al lavoro per farlo...