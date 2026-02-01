Connect with us

News

Infortunio Zaccagni, la stima sui tempi di recupero dell’attaccante della Lazio

Published

30 minuti ago

on

By

Image Photo925484
As Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Infortunio Zaccagni, il giocatore della Lazio starà ai box per un po’ di tempo dopo il problema muscolare riportato recentemente. Le ultime

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Il giocatore biancoceleste ha riportato una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome, un problema che lo terrà lontano dai campi per almeno tre o quattro settimane.

Si tratta di un’assenza significativa per Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di uno dei suoi principali uomini offensivi in un periodo cruciale della stagione.

Infortunio Zaccagni, le sfide cruciali che salterà

L’assenza di Zaccagni avrà ripercussioni sulle prossime partite della Lazio. Sarri non potrà contare su di lui per la sfida contro la Juventus, in programma domenica prossima alle 20.45. Inoltre, Zaccagni salterà l’attesissima sfida contro il Bologna dell’11 febbraio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Sarri dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave

L’infortunio di Zaccagni rappresenta una delle numerose difficoltà che ha dovuto affrontare la Lazio in questa stagione, ma la squadra dovrà reagire e trovare soluzioni alternative. Maurizio Sarri dovrà valutare attentamente le opzioni in attacco, con il capitano biancoceleste che, purtroppo, non potrà contribuire a queste due sfide cruciali.

LEGGI ANCHE: Belahyane Verona, intesa raggiunta con la Lazio! I dettagli della formula

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×