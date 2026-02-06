Infortunio Zaccagni, tra i nuovi test e la partita messa nel mirino. Le ultime

Infortunio Zaccagni, l’attaccante della Lazio salterà diverse delle prossime partite e spera di poter accorciare i proprio tempi di recupero: le novità

Mattia Zaccagni è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per altre tre settimane. La lesione all’addome, che lo ha costretto a fermarsi, sta rallentando il suo recupero, ma il giocatore potrebbe rientrare a disposizione per la Lazio tra la 26a e la 27a giornata di Serie A.

Zaccagni al lavoro per tornare a disposizione della Lazio

Il club biancoceleste ha predisposto una serie di test per monitorare le condizioni di Zaccagni e capire con maggiore precisione i tempi di recupero. Il giocatore, punto fermo nella rosa di Maurizio Sarri, sta lavorando duramente per recuperare e tornare a disposizione al più presto.

Le prossime settimane saranno cruciali per Mattia Zaccagni, che dovrà affrontare una serie di test per capire l’entità dell’infortunio e la possibilità di un rientro anticipato. Al momento, la Lazio non ha ancora confermato con certezza la data di ritorno, ma il tecnico Sarri è fiducioso di poter contare nuovamente sul suo esterno nella partita contro il Torino. Appare più complicato vederlo in campo all’Unipol Domus per la partita con il Cagliari!

Secondo le ultime notizie, la Lazio si prepara quindi a fare a meno di Zaccagni per un altro mese circa, ma i test in programma nei prossimi giorni daranno più chiarezza sulla situazione.

