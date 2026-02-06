News
Infortunio Zaccagni, tra i nuovi test e la partita messa nel mirino. Le ultime
Infortunio Zaccagni, l’attaccante della Lazio salterà diverse delle prossime partite e spera di poter accorciare i proprio tempi di recupero: le novità
Mattia Zaccagni è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per altre tre settimane. La lesione all’addome, che lo ha costretto a fermarsi, sta rallentando il suo recupero, ma il giocatore potrebbe rientrare a disposizione per la Lazio tra la 26a e la 27a giornata di Serie A.
Zaccagni al lavoro per tornare a disposizione della Lazio
Il club biancoceleste ha predisposto una serie di test per monitorare le condizioni di Zaccagni e capire con maggiore precisione i tempi di recupero. Il giocatore, punto fermo nella rosa di Maurizio Sarri, sta lavorando duramente per recuperare e tornare a disposizione al più presto.
Le prossime settimane saranno cruciali per Mattia Zaccagni, che dovrà affrontare una serie di test per capire l’entità dell’infortunio e la possibilità di un rientro anticipato. Al momento, la Lazio non ha ancora confermato con certezza la data di ritorno, ma il tecnico Sarri è fiducioso di poter contare nuovamente sul suo esterno nella partita contro il Torino. Appare più complicato vederlo in campo all’Unipol Domus per la partita con il Cagliari!
Secondo le ultime notizie, la Lazio si prepara quindi a fare a meno di Zaccagni per un altro mese circa, ma i test in programma nei prossimi giorni daranno più chiarezza sulla situazione.
LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Fabiani: «Mi dispiace per la protesta dei tifosi. Castellanos e Guendouzi hanno chiesto essere ceduti. Su Romagnoli e Basic…»
QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.
News
Infortunio Zaccagni, tra i nuovi test e la partita messa nel mirino. Le ultime
Infortunio Zaccagni, l’attaccante della Lazio salterà diverse delle prossime partite e spera di poter accorciare i proprio tempi di recupero:...
Futuro Sarri, Fabiani ha chiarito la situazione: ecco cosa filtra sul tecnico
Futuro Sarri, Fabiani ha espresso la speranza che il tecnico rimanga e ha parlato anche del progetto post Baroni. Tutte...
Settore giovanile Lazio, tutti gli impegni imminenti dei giovani capitolini
Settore giovanile Lazio, un weekend di impegni per i giovani biancocelesti: tutti gli appuntamenti in programma delle giovanili Il settore...