Infortunio Zaccagni, tegola per Tudor: il croato costretto a cambiare l’esterno. Cosa è successo

Infortunio Zaccagni, tegola per Tudor: problema alla caviglia per l’esterno dopo pochi minuti di gioco. Dentro Isaksen

Tegola per la Lazio e per Tudor nei primi minuti della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve allo Stadium.

Mattia Zaccagni ha infatti subito un brutto infortunio alla caviglia: nonostante i tentativi dell’esterno di rimanere in campo anche su input dello stesso Tudor, l’ex Verona è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Dentro Isaksen, chiamato ad incidere in una gara determinante per il club biancoceleste.