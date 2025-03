Infortunio Zaccagni, ottime notizie dall’allenamento odierno

Arrivano buone notizie in casa Lazio in merito a quelle che sono le condizioni di Zaccagni, anche in ottica di quella che sarà la sfida tra Germania e Italia

Nelle ultime ore sono arrivate due pessime notizie per l’Italia di Spalletti, con il ct Azzurro che sarà costretto a rinunciare a Cambiaso e Calafiori per la gara di ritorno contro la Germania. I due difensori hanno infatti fatto rientro nei rispettivi club a causa degli infortuni subiti e di conseguenza, non saranno tra i partenti per Dortmund.

Ci sarà invece il giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni, che come riportato da Sky Sport è rientrato totalmente in gruppo e partirà con la squadra per il secondo match contro i tedeschi.