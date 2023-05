Infortunio Vecino, il centrocampista a disposizione per Udine? Le ultime

Matias Vecino è pronto al rientro nella gara di domenica sera contro l’Udinese: le ultime sul suo infortunio

In casa Lazio c’è grande attesa per il rientro a pieno regime di Matias Vecino, fermo da una decina di giorni dopo l’infortunio patito contro il Sassuolo.

Come riporta Il Messaggero, il centrocampista, che sperava addirittura nella convocazione per la gara contro il Lecce, tornerà regolarmente a disposizione di Sarri per la sfida di domenica sul campo dell’Udinese.