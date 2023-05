Infortunio Vecino, c’è lesione: le ultime sulle condizioni del centrocampista. Il giocatore si è sottoposto oggi agli esami strumentali

Come riportato dal report dell’allenamento di oggi della Lazio , Vecino si è sottoposto oggi agli accertamenti strumentali alla coscia destra, gli esami hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale. Ci vorranno circa due settimane per rivederlo in gruppo.