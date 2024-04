Infortunio Szczesny, il polacco salta la Lazio in Coppa Italia? Le ultime

Infortunio Szczesny: il portiere polacco è in dubbio per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. I dettagli

Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport, Wojciech Szczesny salterà sicuramente la prossima sfida tra Cagliari e Juve in calendario. Il polacco è stato dimesso ieri dall’ospedale, ma verrà tenuto a riposo per la prossima trasferta in casa dei rossoblù.

L’obiettivo è quello di recuperarlo tra i convocati per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, che si giocherà il 23 aprile in casa del club biancoceleste. Gli uomini di Tudor sognano la rimonta e la finale del 15 maggio all’Olimpico.