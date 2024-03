Infortunio Rovella, il centrocampista ha una speranza: ecco come vuole risolvere i problemi di pubalgia. Tudor in attesa

Infortunio Rovella, il centrocampista è ancora alle prese con i problemi di pubalgia: ecco come vuole risolvere la questione

Come riferito dal Corriere dello Sport, Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è ancora ai box a causa dei noti problemi di pubalgia che lo tormentano ormai da mesi. L’ex Monza, come con Sarri, resta al momento indisponibile anche per il nuovo tecnico Tudor.

Si procede a piccoli passi e senza una data certa sul rientro: la speranza di Rovella è quella di risolvere il problema con la terapia conservativa senza ricorrere all’operazione che gli farebbe terminare in anticipo la stagione. Tudor, a cui il ragazzo piace molto, resta in attesa di risposte confortanti.