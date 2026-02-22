Infortunio Rovella, svelata l’entità! Il comunicato della società biancoceleste

Infortunio Rovella, è stata resa nota la natura del problema rimediato ieri in Cagliari-Lazio. Il comunicato della società

La Lazio ha chiuso la trasferta contro il Cagliari con un pareggio a reti inviolate, valido per il 26° turno del campionato di Serie A 2025/26. Entrambe le squadre cercavano una vittoria per rilanciarsi, ma la partita ha visto un sostanziale equilibrio, con pochissime emozioni e nessun gol. Un risultato che non soddisfa appieno le squadre, seppur con entrambe intenzionate a fare punti per obiettivi differenti!

La maledizione di Rovella: un altro infortunio

I problemi però non si fermano al risultato del campo, poiché Nicolò Rovella ha dovuto fare i conti con un ennesimo infortunio. Dopo il suo ritorno in campo, il ragazzo è stato costretto ad abbandonare il campo per un nuovo problema fisico, che sta minando la sua continuità stagionale. Il calciatore, reduce da un periodo di assenza, sembrava pronto per riprendersi, ma la sorte sembra continuare a non essere dalla sua parte. La Lazio ha emesso un comunicato ufficiale, confermando l’entità del problema e lasciando ancora incerta la sua data di rientro.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra.

Il giocatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica».