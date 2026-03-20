Infortunio Romagnoli, il peggio è passato! Il difensore torna a pieno regime: le ultime

Infortunio Romagnoli, mister Maurizio Sarri torna a sorridere! E’ ufficiale il recupero del difensore della Lazio: le ultimissime

Bologna Lazio, in programma domenica 22 alle 15 per il 30° turno di Serie A, potrebbe essere una sfida importante per la Lazio. Dopo una serie di difficoltà, finalmente arriva una notizia positiva per Maurizio Sarri: Alessio Romagnoli ha recuperato dal problema al polpaccio e sarà disponibile per la trasferta!

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Bologna Lazio, Romagnoli pienamente recuperato

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Alessio Romagnoli è riuscito a superare il fastidio muscolare che lo aveva tenuto fuori dai campi nelle ultime settimane. Il centrale biancoceleste si è allenato regolarmente e sarà pronto per scendere in campo al fianco di Mario Gila nella sfida di domenica. La sua presenza è un’ottima notizia per Sarri, che ora può contare sulla sua esperienza in difesa.

Bologna Lazio, il recupero di Romagnoli è un tassello fondamentale

Il ritorno di Romagnoli è cruciale per il reparto difensivo della Lazio, che dovrà affrontare un Bologna sempre insidioso e difficile da battere, soprattutto in casa. Il tecnico Maurizio Sarri ora avrà a disposizione una solida coppia difensiva con Romagnoli e Gila, elementi chiave per costruire una difesa affidabile in vista della corsa europea!