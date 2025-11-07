Infortunio Romagnoli: la Lazio in ansia, Sarri valuta il da farsi per San Siro. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Il difensore biancoceleste vuole stringere i denti, ma lo staff medico invita alla prudenza in vista dell’ultima gara prima della sosta.

Prosegue a Formello la preparazione della Lazio in vista della delicata trasferta di San Siro, ultima sfida prima della sosta per le Nazionali. Tutti gli occhi sono puntati su Alessio Romagnoli, alle prese con un lieve affaticamento muscolare che tiene in apprensione Maurizio Sarri e lo staff tecnico. L’infortunio di Romagnoli non sembra grave, ma la gestione delle prossime ore sarà determinante per capire se il difensore potrà essere a disposizione per la gara contro il Milan, la sua ex squadra.

Romagnoli era uscito acciaccato nella partita contro il Cagliari e si è sottoposto immediatamente a esami strumentali che, fortunatamente, non hanno evidenziato lesioni. Tuttavia, Sarri e il suo staff preferiscono non correre rischi: il timore è che una ricaduta possa trasformare un semplice affaticamento in un problema ben più serio. Le prossime 48 ore saranno decisive per valutare la risposta fisica del giocatore e capire se potrà scendere in campo o se sarà costretto a fermarsi per precauzione.

Nella seduta odierna a Formello è previsto un primo test per valutare le condizioni del numero 13 biancoceleste. Ieri, Romagnoli ha optato per un giorno di riposo completo, rinunciando ad allenarsi con il gruppo per dedicarsi esclusivamente al recupero muscolare. La sua determinazione non è in discussione: vuole esserci a tutti i costi, ma lo staff medico invita alla calma. Forzare i tempi potrebbe costare caro, rischiando di tenerlo fuori addirittura per un mese.

In caso di assenza, Sarri ha già pronto il piano alternativo. Il giovane Provstgaard si candida per affiancare Gila al centro della difesa. Il danese, arrivato a gennaio in punta di piedi, ha conquistato in poco tempo la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Finora ha collezionato sei presenze e 264 minuti tra campionato e coppe, mostrando solidità e sangue freddo anche nei momenti di pressione.

L’infortunio di Romagnoli tiene dunque in sospeso l’assetto difensivo della Lazio, ma Sarri vuole evitare decisioni affrettate. La priorità è preservare il leader della retroguardia, fondamentale per gli equilibri tattici e per l’esperienza che porta nello spogliatoio. Se le risposte dei prossimi allenamenti saranno positive, Romagnoli potrà tornare al centro della difesa a San Siro; in caso contrario, il suo rientro sarà rimandato dopo la sosta, per scongiurare qualsiasi rischio di peggioramento.

