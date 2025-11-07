 Infortunio Romagnoli: la Lazio in ansia, Sarri valuta il da farsi per San Siro. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24
Connect with us

News

Infortunio Romagnoli: la Lazio in ansia, Sarri valuta il da farsi per San Siro. Ecco la situazione attuale

News

Convocazioni Albania, ecco la decisione del ct Sylvinho sul calciatore biancoceleste Hysaj: le ultimissime notizie

News

Lazio, sentite cosa ha detto quell'esperto sulla situazione attuale dei biancocelesti. L'opinione

News

Conferenza Sarri, quando parlerà il tecnico dei biancoceleste in vista del match contro l'Inter?

News

Tavares in bilico con la Lazio? Ecco cosa dice del suo futuro in casa biancoceleste in vista di gennaio

News

Infortunio Romagnoli: la Lazio in ansia, Sarri valuta il da farsi per San Siro. Ecco la situazione attuale

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Romagnoli 2

Il difensore biancoceleste vuole stringere i denti, ma lo staff medico invita alla prudenza in vista dell’ultima gara prima della sosta.

Prosegue a Formello la preparazione della Lazio in vista della delicata trasferta di San Siro, ultima sfida prima della sosta per le Nazionali. Tutti gli occhi sono puntati su Alessio Romagnoli, alle prese con un lieve affaticamento muscolare che tiene in apprensione Maurizio Sarri e lo staff tecnico. L’infortunio di Romagnoli non sembra grave, ma la gestione delle prossime ore sarà determinante per capire se il difensore potrà essere a disposizione per la gara contro il Milan, la sua ex squadra.

Romagnoli era uscito acciaccato nella partita contro il Cagliari e si è sottoposto immediatamente a esami strumentali che, fortunatamente, non hanno evidenziato lesioni. Tuttavia, Sarri e il suo staff preferiscono non correre rischi: il timore è che una ricaduta possa trasformare un semplice affaticamento in un problema ben più serio. Le prossime 48 ore saranno decisive per valutare la risposta fisica del giocatore e capire se potrà scendere in campo o se sarà costretto a fermarsi per precauzione.

Nella seduta odierna a Formello è previsto un primo test per valutare le condizioni del numero 13 biancoceleste. Ieri, Romagnoli ha optato per un giorno di riposo completo, rinunciando ad allenarsi con il gruppo per dedicarsi esclusivamente al recupero muscolare. La sua determinazione non è in discussione: vuole esserci a tutti i costi, ma lo staff medico invita alla calma. Forzare i tempi potrebbe costare caro, rischiando di tenerlo fuori addirittura per un mese.

In caso di assenza, Sarri ha già pronto il piano alternativo. Il giovane Provstgaard si candida per affiancare Gila al centro della difesa. Il danese, arrivato a gennaio in punta di piedi, ha conquistato in poco tempo la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Finora ha collezionato sei presenze e 264 minuti tra campionato e coppe, mostrando solidità e sangue freddo anche nei momenti di pressione.

L’infortunio di Romagnoli tiene dunque in sospeso l’assetto difensivo della Lazio, ma Sarri vuole evitare decisioni affrettate. La priorità è preservare il leader della retroguardia, fondamentale per gli equilibri tattici e per l’esperienza che porta nello spogliatoio. Se le risposte dei prossimi allenamenti saranno positive, Romagnoli potrà tornare al centro della difesa a San Siro; in caso contrario, il suo rientro sarà rimandato dopo la sosta, per scongiurare qualsiasi rischio di peggioramento.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.