Infortunio Retegui: le condizioni in vista di Atalanta Lazio

Duro colpo per l’Italia di Luciano Spalletti, che nelle gare contro la Germania dovrà rinunciare a Mateo Retegui a causa dell’infortunio subito

Non arrivano buone notizie per l’Italia, in vista della sfida di Nations League contro la Germania. Già, perchè in queste ore il ct Spalletti ha dovuto rinunciare a Mateo Retegui, che ha già fatto rientro a Bergamo a causa dell’infortunio subito, per il quale gli esami clinici hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra.

L’attaccante dovrà restare fuori per almeno 15 giorni, saltando il doppio confronto con la Germania e con la speranza per l‘Atalanta di riaverlo alla sosta. Quasi certa invece, la sua presenza per la gara in programma al Gewiss Stadium contro la Lazio.