Infortunio Provedel, ottimi segnali dal portiere! C’è la data del rientro. Stilato il programma

Infortunio Provedel, buone notizie dal portiere: l’ex Spezia è sulla via del recupero e punta il ritorno con la Juve in Coppa Italia

Buone notizie in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste, fermo per il problema alla caviglia rimediato contro l’Udinese nell’ultima gara dell’era Sarri, rientrerà in campo in meno di un mese.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, nel mirino di Provedel c’è il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juve fissato per fine aprile. Nel frattempo è aperto il ballottaggio tra Mandas e Sepe per la sua sostituzione.