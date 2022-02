Infortunio Pedro, tendinite alla tibia per lo spagnolo: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli esami a cui si è sottoposto ieri Pedro hanno evidenziato una tendinite alla tibia: le prossime 36 ore diranno di più sull’infortunio

Pedro non sarà a disposizione di Sarri per la sfida di giovedì sera contro il Porto in Europa League. Lo spagnolo, uscito a metà del primo tempo della gara contro l’Udinese, è stato sottoposto ieri agli esami di rito in Paideia.

Per l’ex Barcellona si tratta di una tendinite alla tibia. Le prossime 36 ore, come riporta Repubblica, saranno decisive per capire i probabili tempi di recupero.