Infortunio Pedro, l’entità del problema del giocatore della Lazio. I dettagli

Infortunio Pedro, svelata la natura del problema che ha riscontrato il calciatore della Lazio durante il match di Coppa Italia. Il comunicato

In casa Lazio è costretto a fermarsi Pedro. L’attaccante spagnolo, che aveva abbandonato il campo prematuramente durante il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha subito un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra, con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.

La notizia è stata confermata dalla società biancoceleste, che ha annunciato l’inizio del programma riabilitativo per il classe ‘87. La Lazio ora attende l’evoluzione del recupero, con il giocatore che cercherà di rientrare il più presto possibile per essere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Vi riportiamo il comunicato:

COMUNICATO – «Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

Il calciatore Pedro è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.

Gli accertamenti, effettuati in relazione all’infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.

L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero».

Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza stampa sullo stadio Flaminio, le parole di Lotito