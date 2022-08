Infortunio Pedro, lo spagnolo si allena in gruppo

Dalla seduta odierna in quel di Formello, buone notizie per Pedro, che sembra aver recuperato dall’infortunio

Dopo due giorni di differenziato, lo spagnolo, come raccontato da Lazio Style Radio, si sta allenando con il resto del gruppo. Si va verso la convocazione per il match con il Torino? Difficile avere certezze, ma le sensazioni non possono non essere positive.