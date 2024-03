Infortunio Patric, fissato il rientro del difensore spagnolo: le ultime

Infortunio Patric, il difensore spagnolo si appresta a tornare finalmente in gruppo: in panchina contro la Juve?

Ottime notizie dall’allenamento di oggi a Formello. Patric infatti, difensore della Lazio, ha continuato il suo percorso di recupero e nei prossimi giorni tornerà a disposizione di Igor Tudor.

L’idea del difensore centrale è quella di essere convocabile, almeno per la panchina, per la sfida di sabato all’Olimpico contro la Juve. Un’ottima notizia per Tudor in vista di un finale di stagione incandescente tra campionato e Coppa Italia.