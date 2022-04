Infortunio Luiz Felipe: ottimismo sul rientro del difensore per il Genoa

Infortunio Luiz Felipe: ottimismo per il rientro del difensore per il match contro il Genoa. Le ultimissime

Dopo il giorno di riposo concesso da Sarri oggi riprenderanno gli allenamenti in casa Lazio con una seduta pomeridiana. Da valutare le condizioni degli unici due infortunati biancocelesti: Stefan Radu e Luiz Felipe.

Se per il difensore romeno non ci sono grandi speranze di vederlo al Ferraris, c’è invece più ottimismo per il suo collega di reparto. Secondo Repubblica, infatti, Luiz Felipe dovrebbe prendere parte alla trasferta di Genova.