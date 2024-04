Infortunio Lazzari, tegola per Tudor: al suo posto Hysaj. Le condizioni del terzino

Infortunio Lazzari, tegola per Tudor: il terzino italiano costretto a fermarsi durante il primo tempo: dentro Hysaj

Tegola per la Lazio durante il primo tempo della gara contro il Genoa. Manuel Lazzari è stato infatti costretto a chiedere il cambio.

L’ex Spal s’è fermato e, dopo l’ingresso in campo dello staff medico, è uscito per problema all’altezza dello stinco destro. Al suo posto dentro Hysaj. Lazzari sarà ora da valutare in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve.