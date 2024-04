Infortunio Immobile, sospiro di sollievo: ha rassicurato Tudor, ci sarà per quella partita

Infortunio Immobile, sospiro di sollievo per l’attaccante: ha rassicurato Tudor, rientrerà già contro il Genoa. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio hanno tutti tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Ciro Immobile. Dopo il colpo al ginocchio ricevuto da Cristante nel derby e che ha costretto la punta ad uscire a fine primo tempo, gli esami hanno scongiurato problemi seri al collaterale del ginocchio.

Si tratta solo di una lieve distorsione che con ogni probabilità, vista la vicinanza della gara, gli farà saltare la partita di venerdì contro la Salernitana ma gli consentirà di essere a disposizione per quella successiva contro il Genoa a Marassi.